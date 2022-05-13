В столице Туркменистана состоялся Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России

В Ашхабаде по инициативе Туркменистана состоялся первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Жогорку Кенеша Киргизии Талант Мамытов, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистан Танзила Нарбаева. Форум прошел под председательством главы верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты Гурбангулы Бердмухамедова.

Перед началом встречи ее участники возложили цветы к Монументу Конституции Туркменистана. После этого в конгресс-центре Ашхабада состоялось торжественное заседание Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Выступая на форуме, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что формат межпарламентского сотрудничества государств Центральной Азии и России предполагает решение множества различных задач, и безусловным приоритетом совместной работы является содействие упрочению регионального мира, стабильности и безопасности.

«Несомненно, дух добрососедства и сотрудничества внутри Центральной Азии, а также в отношениях с Россией должен не только сохраняться, но и укрепляться, развиваться, быть абсолютным приоритетом на долгосрочную перспективу», – заявил экс-президент Туркменистана.

По его словам, парламенты стран Центральной Азии и России должны дополнять и укреплять отношения взаимного уважения, доверия и открытости, которые установились между руководителями стран. В числе приоритетных направлений деятельности первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России, спикер Халк Маслахаты назвал объединение усилий в утверждении международного права, принципов Устава ООН, борьбу с правовым нигилизмом, размыванием функций и мандатов опорных международных институтов.

Также, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, парламентарии должны решать проблемы обеспечения продовольственной безопасности, экологии и защиты окружающей среды, а также доступной медицины и образования. Особое внимание председатель Халк Маслахаты уделил вопросам экономического взаимодействия.

«В многоплановом сотрудничестве государств Центральной Азии и России особую роль играют экономические связи. Это закономерно, так как они образуют собой естественное и взаимодополняемое пространство, обладающее значительным людским потенциалом, крупнейшими запасами природных ископаемых, производственными и технологическими мощностями и объединённое географической близостью», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что по таким стратегическим направлениям, как транспорт, энергетика, промышленная кооперация, необходимо создавать и задействовать механизмы международно-правовой поддержки, работать над сближением и гармонизацией национальных законодательств, устранением правовых и других барьеров, которые затрудняют партнёрские и деловые контакты.

Затем на форуме выступили главы парламентских делегаций стран Центральной Азии и России. В этих выступления была отмечена актуальность развития взаимодействия стран Центральной Азии и России в данном, парламентском формате.

В частности, в своем выступлении председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что Центральная Азия, безусловно, является совершенно особым регионом. «Судьбы России и Центральной Азии исторически тесно связаны. Нас многое объединяет, мы прекрасно понимаем друг друга, разделяем одни и те же идеалы и ценности, что, несомненно, дает нам опору для по-настоящему продуктивных, открытых отношений», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

В завершение торжественного заседания Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России председатель Халк Маслахаты обратился к собравшимся с заключительным словом. Он отметил, что нынешнее заседание продемонстрировало, что формат межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии и России носит полезный характер и имеет огромный потенциал. Он высказался в поддержку озвученных Валентиной Матвиенко предложений по развитию организационной основы работы нового формата межпарламентского взаимодействия.

«В этой связи, как председательствующий, считаю возможным назвать этот формат Ашхабадским форматом. Туркменская сторона также готова рассмотреть вопрос о его постоянной «прописке»», – сказал председатель Халк Маслахаты. По его словам, в ближайшее время будет подготовлено и представлено на рассмотрение предложение о создании секретариата Ашхабадского форума со штаб-квартирой в столице Туркменистана.

«В случае поддержки указанных предложений будет сделана соответствующая запись в проекте предусмотренного к принятию итогового документа – Ашхабадской декларации», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

По завершении торжественного заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов. Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписали Соглашение о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран. Также председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали подписали Соглашение о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Затем на Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и России состоялась церемония награждения.

Спикер Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов был награжден Золотым орденом «Почётный аксакал», учрежденным Советом аксакалов Азербайджанской Республики, а также национальной премией «Во имя мира на земле» и Золотым орденом «Улу тюрк», учрежденными международным журналом «Азербайджан дуньясы». Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов был награжден юбилейной медалью «МПА СНГ. 30 лет», учрежденной по случаю 30-летия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Также указом президента Туркменистана председатель Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко была награждена орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

Во второй половине дня Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации продолжил свою работу в формате пленарных заседаний по темам «Законодательный орган государственной власти: современный опыт и сотрудничество», «Медицинская дипломатия: обмен опытом – надёжный путь движения вперёд», «Региональное сотрудничество во имя экологического благополучия и устойчивого развития».

Результаты работы форума были подведены на его заключительном заседании и нашли свое отражение в принятом итоговом документе – Ашхабадской декларации.

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