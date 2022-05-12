В Ашхабаде проходит первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России

В Ашхабаде по инициативе Туркменистана проходит первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Как считают устроители встречи, организация прямого многостороннего межпарламентского диалога стран Центральной Азии и России позволит эффективно решать вопросы обеспечения мира, устойчивого развития, а также социально-экономические и экологические проблемы.

На следующий день в столице Туркменистана также пройдет Диалог женщин Центральной Азии и России. Эта новая неформальная переговорная площадка наглядно продемонстрировала свои возможности в 2021 году на полях консультативной встречи глав государств Центральной Азии в национальной туристической зоне «Аваза».

Диалог женщин стран Центральной Азии и России призван способствовать расширению регионального сотрудничества, укреплению доверия и взаимопонимания между народами, поддерживать усилия правительств по продвижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин в Центральной Азии и России.

На межпарламентском форуме и Диалоге женщин стран Центральной Азии и России намечено обсудить вопросы усиления роли национальных парламентов и женских организаций в решении актуальных вопросов современности.

© TURKMENISTAN.RU, 2022