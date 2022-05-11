Избран президент Национального олимпийского комитета Туркменистана

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Туркменистана. В ходе заседания был заслушан отчёт о деятельности НОК в период 2016-2021 годов, а также рассмотрены вопросы, связанные с избранием руководителя Национального олимпийского комитета страны.

По итогам заседания Генассамблеи главой Национального олимпийского комитета Туркменистана единогласно избран президент Сердар Бердымухамедов.

В заключение участники заседания Генеральной ассамблеи НОК приняли обращение к главе государства, в котором выразили признательность за поддержку туркменского спорта.

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