Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров был подчеркнут стратегический характер туркменско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях. В этой связи была отмечена актуальность усиления роли Межправительственной туркменско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию партнерства в различных отраслях.

Говоря о перспективах развития партнерства в транспортно-коммуникационной сфере, президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость принятия совместных мер для реализации проектов по формированию новых транспортных коридоров.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам наращивания взаимодействия в сфере энергетики, являющейся стратегической для национальных экономик Туркменистана и Азербайджана. В этой связи стороны подчеркнули, что развитие данного сектора для обоих государств, обладающих крупными месторождениями нефти и газа, является приоритетом и высказались за расширение традиционного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

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