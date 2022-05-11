Новый посол Израиля вручила верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Туркменистане Бет-Иден Кайт.

В ходе беседы стороны обсудили широкий комплекс вопросов расширения взаимовыгодного диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. В числе ключевых векторов взаимодействия были названы двусторонняя торговля, высокие технологии, сельское хозяйство и использование водных ресурсов. Также была подчёркнута актуальность активизации партнёрства по линии науки, культуры, образования и здравоохранения.

Стороны выразили готовность укреплять партнёрство на площадке крупных международных организаций и региональных структур. Отмечая эффективность взаимодействия в рамках ООН, собеседники особо подчеркнули важность взаимной поддержки международных инициатив, нацеленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.

Посол Израиля заверила главу Туркменистана, что приложит все усилия для дальнейшего развития традиционно дружественных израильско-туркменских отношений.

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