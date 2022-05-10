В туркменско-российской школе Ашхабада прошло шествие «Бессмертного полка»

В туркменско-российской школе имени А. С. Пушкина в Ашхабаде прошло шествие "Бессмертного полка" в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В патриотической акции, инициированной посольством Российской Федерации в Туркменистане, приняли участие ученики школы. Они с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.

Перед началом шествия состоялся митинг, в ходе которого участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник-посланник российского посольства Константин Шлыков. Он отметил, что почтение к предкам – это те черты, которые объединяют народы России и Туркменистана. "Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И, наверное, нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться", – сказал дипломат.

Туркменистан, вместе с другими союзными республиками, внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной. Более 70 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркменистана сдали в Фонд обороны около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.

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