Туркменистан отметил День Победы

В Туркменистане торжественно отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В главном событии Дня Победы – церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Народная память» – приняли участие председатель верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов, руководители и представители парламента, общественных организаций, старейшины, молодежь, представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса.

Здесь Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с иностранными дипломатами. «Сегодня мы вместе празднуем День Победы. Наши деды и прадеды плечом к плечу совершали свой ратный подвиг, приближая победу, отстаивая правое дело», – отметил он.

Поздравив дипломатов с праздником, Гурбангулы Бердымухамедов выразил им признательность за активное участие во всех проводимых в Туркменистане общественных и политических мероприя­тиях.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин поздравил президента Сердара Бердымухамедова, спикера верхней палаты парламента и всех жителей Туркменистана с великим праздником Победы.

Как отметил российский полпред, Туркменистан чтит своих ветеранов и помнит тех, кто отдал жизнь за Родину, а значит, и за сегодняшнюю страну. «Это важно не только для тех, кого с нами нет, кто погиб, но не менее важно для наших современников и будущих поколений», – подчеркнул Александр Блохин.

Затем к памятникам мемориального комплекса были возложены венки от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Народного Совета. После этого эстафету возложения цветов подхватили ветераны войны, дипломаты и все участники церемонии.

Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли во всех регионах Туркменистана.

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