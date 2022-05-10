|10.05.22 08:14
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Туркменистан отметил День Победы
В Туркменистане торжественно отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В главном событии Дня Победы – церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Народная память» – приняли участие председатель верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов, руководители и представители парламента, общественных организаций, старейшины, молодежь, представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса.
Здесь Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с иностранными дипломатами. «Сегодня мы вместе празднуем День Победы. Наши деды и прадеды плечом к плечу совершали свой ратный подвиг, приближая победу, отстаивая правое дело», – отметил он.
Поздравив дипломатов с праздником, Гурбангулы Бердымухамедов выразил им признательность за активное участие во всех проводимых в Туркменистане общественных и политических мероприятиях.
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин поздравил президента Сердара Бердымухамедова, спикера верхней палаты парламента и всех жителей Туркменистана с великим праздником Победы.
Как отметил российский полпред, Туркменистан чтит своих ветеранов и помнит тех, кто отдал жизнь за Родину, а значит, и за сегодняшнюю страну. «Это важно не только для тех, кого с нами нет, кто погиб, но не менее важно для наших современников и будущих поколений», – подчеркнул Александр Блохин.
Затем к памятникам мемориального комплекса были возложены венки от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Народного Совета. После этого эстафету возложения цветов подхватили ветераны войны, дипломаты и все участники церемонии.
Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли во всех регионах Туркменистана.
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