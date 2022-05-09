Президент Туркменистана поздравил народ страны с Днем Победы

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! День Победы – праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма», – говорится в поздравительном обращении главы государства.

Туркменский лидер отметил, что 1941–1945 годы были самыми трагическими в истории человечества. По его словам, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству.

«И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесенный ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!» – подчеркнул в своем обращении президент Туркменистана.

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