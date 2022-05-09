На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 49 сделок на 48 миллионов 861 тысячу долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции, Китая, Афганистана и Узбекистана приобрели автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, авиационный керосин, сниженный газ и парафиновый гач, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен производства госконцерна «Туркменхимия» стал предметом сделок предпринимателей из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана. Помимо этого, коммерсантам из Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Индии приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 193 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 18 миллионов 437 тысяч манатов.

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