В столице Туркменистана чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы в Ашхабаде состоялась церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с подписанным накануне указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат в торжественной обстановке были вручены денежные и ценные подарки от имени главы государства.

Церемония чествования была организована мэрией Ашхабада, Министерством обороны Туркменистана и общественными организациями страны. В адрес ветеранов было сказано много теплых слов. Выступившие поблагодарили их за ратный подвиг, за героический труд в тылу и самоотверженную работу по воспитанию подрастающего поколения, проводимую сегодня. А популярные эстрадные артисты исполнили любимые песни ветеранов.

Подобные церемонии чествования ветеранов войны и вдов, павших на фронтах Великой Отечественной солдат, проходят в эти дни во всех регионах Туркменистана.

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