В Туркменистане с 1 июня частично отменят масочный режим и возобновят международное авиасообщение

В Туркменистане с 1 июня частично отменят обязательный масочный режим и возобновят международное авиасообщение. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за четыре месяца текущего года.

Как сообщил на заседании вице-премьер Сапардурды Тойлыев, курирующий науку, образование и здравоохранение, согласно отчетам ВОЗ, ситуация с пандемией в мире пошла на спад, и многие страны поэтапно отменяют ограничения, смягчают меры профилактики. Он сообщил, что Государственная санитарно-эпидемиологическая служба страны предлагает с 1 июня отменить обязательное ношение масок, за исключением случаев нахождения во всех видах транспорта и закрытых помещениях.

Вице-премьер, учитывая высокий уровень вакцинации против COVID-19 в мире, предложил возобновить авиарейсы в ОАЭ (Абу-даби) и Германию (Франкфурт-на-Майне) периодичностью один раз в неделю, как это и было до пандемии. Также было предложено с 15 мая открыть сезон отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения и поручил с 25 мая организовать регулярные авиарейсы из всех велаятских (областных) центров в город Туркменбаши для отдыхающих.

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