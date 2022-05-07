|07.05.22 08:05
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Туркменские ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы денежные и ценные подарки
Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы павших на войне солдат, проживающие в Туркменистане, получат ко Дню Победы денежные и ценные подарки. Соответствующий указ на заседании правительства страны по видеосвязи подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документ предписывает администрациям областей, городов и районов страны в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны и солдатским вдовам денежные (200 манатов) и ценные подарки.
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