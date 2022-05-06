Возможность ликвидации газового факела в Каракумах изучит международная конференция

Вопросы тушения горящего более 50 лет в Каракумах газового кратера намечено рассмотреть на международной научной конференции в июне этого года в столице Туркменистана. Форум готовят государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть" в партнерстве с компанией "Туркмен Форум" и при поддержке британской компании GaffneyCline.

Конференция будет посвящена вопросам сокращения выбросов в окружающую среду в условиях освоения углеводородов, включая возможные пути ликвидации газового кратера в Каракумах около села Дарваза. Речь идет об известной туристической достопримечательности, которая получила официальное поэтическое название «Сияние Каракумов», а среди иностранных туристов известна как «Врата ада». Это огромная воронка, расположенная в центральной части пустыни Каракумы, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков.

Горящий кратер имеет рукотворное происхождение, хотя по истечении полувека своего существования воспринимается многими как природный объект. В 1971 году, когда на этом месте бурили разведочную скважину, произошла техногенная авария и образовался глубокий провал: бурильная установка ушла под землю, дно образовавшегося котлована заполнили грунтовые воды, сквозь которые на поверхность начали обильно проступать потоки природного газа. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.

В январе этого года президент Туркменистана поручил правительству проработать вопрос тушения горящего более полувека в Каракумах газового кратера. Как ожидается, в работе конференции, призванной изучить возможности ликвидации газового факела в Каракумах, примут участие руководители и представители ТЭК Туркменистана, а также международных нефтегазовых компаний, экологических организаций и финансовых институтов.

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