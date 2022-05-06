Президент Туркменистана утвердил положение о секретариате комиссии по делам ЮНЕСКО

Утверждено положение о секретариате Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документом утверждено положение о секретариате Национальной комиссии Туркменистана по делам Организации по вопросам образования, науки и культуры ООН (ЮНЕСКО) в целях совершенствования деятельности этой национальной комиссии.

Развитие сотрудничества с ООН и ее структурами является приоритетом внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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