|06.05.22 08:12
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Президент Туркменистана утвердил положение о секретариате комиссии по делам ЮНЕСКО
Утверждено положение о секретариате Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документом утверждено положение о секретариате Национальной комиссии Туркменистана по делам Организации по вопросам образования, науки и культуры ООН (ЮНЕСКО) в целях совершенствования деятельности этой национальной комиссии.
Развитие сотрудничества с ООН и ее структурами является приоритетом внешнеполитической стратегии Туркменистана.
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