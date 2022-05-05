Нижняя палата парламента Туркменистана приняла ряд актуальных законопроектов

Ряд важных законопроектов был вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента Туркменистана – Меджлиса.

Депутаты рассмотрели проекты законов «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О безопасности дорожного движения», «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана».

На заседании было отмечено, что совершенствование данных законов проводится в соответствии с конституцией страны и имеет важное значение для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан Туркменистана.

Все проекты законодательных актов, вынесенные на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента, были одобрены и приняты.

В соответствии с законом, эти законопроекты теперь поступят на рассмотрение верхней палаты туркменского парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета).

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