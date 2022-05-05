Новый посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане Аскара Тажибаева.

В ходе встречи глава Туркменистана и казахский полпред обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на принципах взаимного уважения и поддержки. В этой связи стороны обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в минувшем году.

Глава государства и дипломат выразили готовность своих стран к интенсификации традиционного сотрудничества и реализации новых совместных проектов, которые будут способствовать большему сближению двух братских народов. Также стороны отметили близость подходов и позиций Туркменистана и Казахстана по актуальным проблемам международной политики. В этой связи была подчеркнута актуальность взаимной поддержки в рамках международных структур.

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