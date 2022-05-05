Президент Туркменистана встретился со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу, прибывшую в Ашхабад с визитом.

Глава Туркменистана подчеркнул на переговорах, что расширение контактов с Евросоюзом было и остается одним из ключевых направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана.

В ходе встречи собеседники отметили, что в настоящее время двустороннее взаимодействие Ашхабада и Брюсселя эффективно развивается в рамках действующих механизмов, в частности, совместного комитета «Европейский союз – Туркменистан», межпарламентского диалога, диалога по правам человека и консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами. Кроме того, Туркменистан и ЕС эффективно сотрудничают на региональном уровне, в том числе, в рамках диалога «Европейский союз – Центральная Азия».

В числе наиболее успешных совместных проектов были названы проекты в области законодательства, образования, информационно-коммуникационных технологий, сельского и вод­ного хозяйства, а также в сфере охраны природы и изменения климата. В заключение президент Сердар Бердымухамедов еще раз подчеркнул, что в Туркменистане высоко оценивают взаимодействие с Евросоюзом.

Также спецпредставитель ЕС по Центральной Азии встретилась в Ашхабаде со спикерами верхней и нижней палат туркменского парламента – Гурбангулы Бердымухамедовым и Гульшат Маммедовой.

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