Туркменистан и Турция расширяют межпарламентское взаимодействие Различные аспекты укрепления турк­менско-турецких межпарламентских связей обсудили в ходе телефонного разговора глава верхней палаты туркменского парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп. Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества и обмена опытом посредством взаимных консультаций. Гурбангулы Бердымухамедов и Мустафа Шентоп особое внимание уделили туркменско-турецкому партнерству в правовой сфере. Вопросы развития межпарламентского взаимодействия были также обсуждены в ходе телефонного разговора между председателем нижней палаты туркменского парламента - Меджлиса Гульшат Маммедовой и председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Стороны сделали акцент на вопросах развития двустороннего партнерства в области парламентской дипломатии. © TURKMENISTAN.RU, 2022