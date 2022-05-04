Президенты Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Ораза-байрамы. Стороны также отметили, что Туркменистан и Турецкая Республика успешно взаимодействуют в многостороннем формате по линии международных и региональных организаций. В качестве примера была приведена обоюдная поддержка, оказываемая в рамках ООН и других международных структур.

Что касается торгово-экономического взаимодействия, то, как отметил президент Сердар Бердымухамедов, Турция является одним из стратегических партнеров Туркменистана. В этой связи была подчеркнута необходимость активизации работы Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и совместного Делового совета в качестве ключевых инструментов укрепления партнерства в сфере экономики.

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