Президенты Туркменистана и Ирана по телефону обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза-байрамы

Поздравлениями по случаю праздника окончания поста Ораза-байрамы обменялись по телефону президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси.

В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений турк­менско-иранское партнерство активно развивалось по всему спектру, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули схожесть или совпадение взглядов в вопросах международной повестки дня, особенно в области укрепления мира, безопасности и обеспечения устойчивого развития.

В ходе телефонного разговора собеседники обсудили возможности наращивания двустороннего партнерства в торгово-экономической области. В этой связи была отмечена актуальность активизации работы совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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