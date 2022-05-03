На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 53 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 53 сделки на 37 миллионов 392 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Турции и Афганистана закупили автобензин ECO 93 (ГК «Туркменхимия») и сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 655 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок превысила 13 миллионов манатов.

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