В Туркменистане отмечают Ораза-байрам

В Туркменистане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан –праздник Ораза-байрам. Во всех мечетях Туркменистана проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга и высказывают пожелания словами: «Да будут приняты Всевышним ваши молитвы и жертвоприношения». По традиции в этот день принято поминать умерших родственников, готовить угощения, принимать гостей, а также навещать родных и близких.

С праздником Ораза-байрам жителей Туркменистана поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства в своем поздравительном обращении подчеркнул, что в значении и традициях Ораза-байрама отражены высокие гуманистические принципы и духовно-нравственные ценности, которые на протяжении тысячелетий совершенствовались сообразно жизненному опыту туркменского народа и обрели достойное продолжение, передаваясь от поколения в поколение.

Туркменский лидер также отметил, что Ораза-байрам занимает особое место в национальном календаре как праздник, способствующий укреплению единства народа Туркменистана.

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