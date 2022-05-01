Глава МИД Туркменистана провел переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах

Туркменская делегация во главе с вице-премьером, руководителем МИД Туркменистана Рашидом Мередовым посетила с визитом столицу Объединенных Арабских Эмиратов – город Абу-Даби, где провела ряд встреч.

В рамках визита глава туркменского внешнеполитического ведомства провел переговоры с вице-премьером, министром по президентским делам шейхом Мансуром бин Зайед Аль-Нахайяном. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и подчеркнули актуальность регулярных контакты на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в финансово-банковской сфере.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов также встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Зайед Аль Нахайяном. Министры обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Акцент на переговорах был сделан на взаимодействии в рамках международных организаций. В этой связи министры подчеркнули актуальность взаимной поддержки международных инициатив в этих структурах.

Говоря о вызовах и угрозах современности, стороны отметили важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Также стороны высказались за активизацию деятельности совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

© TURKMENISTAN.RU, 2022