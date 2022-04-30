В Ашхабаде состоялась презентация новой книги экс-президента Туркменистана, председателя верхней палаты парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова «Омруминг манысы» («Смысл моей жизни»). В презентации приняли участие члены правительства, деятели науки и культуры, ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты ряда вузов, политологи, почетные старейшины и журналисты.

В своих выступлениях участники презентации выразили Гурбангулы Бердымухамедову слова признательности за деятельность на благо Туркменистана, а также за новую книгу, которая стала для каждого жителя страны дорогим подарком.

Философско-литературный труд «Смысл моей жизни» обобщает сведения о достижениях Туркменистана, важных исторических вехах развития государства и основных этапах жизненного пути экс-президента страны. Книга состоит из шести глав: «Культура бытия», «Слово о вере», «Исконные принципы, уходящие корнями в глубь тысячелетий», «Взгляд в прошлое», «Паломничество в священную Мекку и Медину» и «Духовно-нравственная школа нации».

Новое произведение Гурбангулы Бердымухамедова рассчитано на широкий круг читателей, которым будет интересно более подробно узнать историю туркмен, почерпнуть много нового и познавательного о миролюбивых и созидательных принципах народа.

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