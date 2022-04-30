Туркменистан отметит праздник Ораза-байрам 2 мая Туркменистан 2-го мая отметит Ораза-байрам – праздник окончания мусульманского поста. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает в целях укрепления единства народа страны, бережного отношения к его многовековым традициям и обычаям, провести национальный праздник Ораза-байрам 2 мая 2022 года. Также всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, предписано обеспечить исполнение данного указа. © TURKMENISTAN.RU, 2022