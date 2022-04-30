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30.04.22 08:32

Туркменистан отметит праздник Ораза-байрам 2 мая

Туркменистан 2-го мая отметит Ораза-байрам – праздник окончания мусульманского поста. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает в целях укрепления единства народа страны, бережного отношения к его многовековым традициям и обычаям, провести национальный праздник Ораза-байрам 2 мая 2022 года. Также всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, предписано обеспечить исполнение данного указа.

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