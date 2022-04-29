Создан оргкомитет по подготовке спортсменов Туркменистана для участия в Олимпийских играх во Франции

В Туркменистане создан оргкомитет по подготовке туркменских спортсменов для участия в Олимпийских играх, которые пройдут во Франции в 2024 году. Соответствующее постановление подписал президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает создать Организационный комитет по подготовке национальных сборных Туркменистана для участия в XXXIII летних Олимпийских и XVII летних Паралимпийских играх, которые пройдут в столице Французской Республики Париже в 2024 году.

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