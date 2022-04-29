|29.04.22 08:49
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В Туркменистане создан Государственный комитет по строительству административного центра Ахалской области
Указом президента Сердара Бердымухамедова создан Государственный комитет по строительству нового административного центра Ахалского велаята (области). Документ был подписан главой государства на выездном расширенном заседании правительства, посвященном завершению строительства и поэтапному вводу в эксплуатацию нового города.
Подписывая указ, президент Туркменистана отметил, что строительство нового областного центра близится к завершению и начинается второй этап его возведения и сдачи в эксплуатацию. По словам туркменского лидера, он предусматривает благоустройство города, приемку объектов, размещение в городе различных организаций, в том числе органов управления, а также расселение жителей, решение ряда организационных и других вопросов.
Указом главы государства председателем нового госкомитета назначен Дерягелди Оразов, который работает здесь с самого начала реализации проекта, возглавляя дирекцию строящихся объектов. Также Сердар Бердымухамедов подписал указ, назначив мэром нового, строящегося города Шамухаммета Дурдылыева.
В ходе заседания глава государства дал поручение председателю нижней палаты парламента страны – Меджлиса – Гульшат Маммедовой относительно названия нового города. Туркменский лидер отметил целесообразность вынесения этого вопроса на всенародное обсуждение.
Церемония закладки нового административного центра Ахалского велаята состоялась в апреле 2019 года в 30 километрах юго-западнее Ашхабада. В настоящее время здесь завершается строительство комплекса жилых и административных зданий, а также объектов социального, образовательного, культурного и бытового назначения.
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