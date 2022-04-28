Президент Туркменистана проинспектировал ход сооружения памятника поэту Махтумкули Фраги

Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, ознакомившись с ходом работ по возведению в предгорьях Копетдага памятника поэту Махтумкули Фраги и строительству здесь культурно-паркового комплекса.

Площадь паркового комплекса – 41 гектар, высота установленной здесь статуи поэта – 60 метров, высота постамента – 25 метров.

Главе государства были представлены проекты фонтанов, зон отдыха и беседок паркового комплекса, а также автомобильных стоянок. Культурно-парковый комплекс намечено открыть в этом году, в ходе Недели культуры, проводимой ежегодно по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги (отмечается 27 июня).

Президент Сердар Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что открытие паркового комплекса станет своего рода прологом к грандиозным торжествам в честь предстоящего в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. Глава государства дал поручение обеспечить контроль за подготовкой к намеченным мероприятиям, которые должны быть проведены на высоком организационном уровне.

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