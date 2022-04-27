Туркменистан и ЭСКАТО расширяют взаимодействие

Ключевые вопросы взаимодействия обсудили в формате онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Сальсия Алисджахбана.

Стороны отметили эффективность сотрудничества Туркменистана с ЭСКАТО в области энергетики, транспорта и снижения риска стихийных бедствий. Также стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии. На переговорах было отмечено, что Туркменистан готов к сотрудничеству в вопросах преодоления ее экономических, социальных и финансовых последствий.

Рашид Мередов сообщил, что Туркменистан на высоком уровне примет участие в 78-й сессии ЭСКАТО, которая состоится в мае 2022 года в Бангкоке в гибридном формате. Также глава туркменского внешнеполитического ведомства проинформировал, что делегация Туркменистана примет активное участие в работе глобального форума по вопросам миграции, который состоится с 17 по 20 мая 2022 года в Нью-Йорке.

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