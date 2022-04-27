Президент Туркменистана встретился с министром обороны Китая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Государственного Совета, министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, прибывшего с визитом в Ашхабад.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах туркменско-китайского сотрудничества с учетом современных реалий. При этом особое внимание было уделено вопросам реализации туркменско-китайских договоренностей, достигнутых на высшем уровне и призванных вывести двустороннее взаимодействие на новый уровень.

Стороны отметили, что отношения между Туркменистаном и КНР дополняются эффективным партнерством в рамках ООН, других международных и региональных организаций, в том числе в формате «Центральная Азия – Китай».

Как подчеркнул Сердар Бердымухамедов, Туркменистан реализует политику позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства. По словам главы государства, этим целям соответствует и военная доктрина страны, носящая сугубо оборонительный характер и призванная обеспечить безопасность государства, спокойную и благополучную жизнь народа. Туркменский лидер также подчеркнул, что Ашхабад принимает активное участие в выработке сбалансированных решений актуальных проблем современности и вносит вклад в развитие международного сотрудничества.

Министр обороны Китая в свою очередь отметил, что Пекин с большим уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, являющемуся важным фактором обеспечения мира и стабильности в регионе. Вэй Фэнхэ также подчеркнул, что Туркменистан, неуклонно выполняя принятые на себя обязательства как нейтральное государство, снискал на международной арене репутацию надежного и ответственного партнера.

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