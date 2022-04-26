В Ашхабаде обсудили экологическую политику Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась конференция, посвященная присвоению Ашхабаду международного сертификата за вклад в инициативу Европейской экономической комиссии ООН «Деревья в городах» путем проведения озеленительных акций. В работе форума приняли участие представители международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты вузов страны, а также журналисты.

На конференции было отмечено, что присвоение Ашхабаду данного сертификата стало очередным внешнеполитическим достижением Туркменистана, свидетельствующим о международном признании политики государства в области экологии и охраны окружающей среды. В частности, выступившие на форуме особо отметили, что в течение ряда лет в Туркменистане было высажено более 145 миллионов саженцев деревьев.

Также в ходе конференции было подчеркнуто, что Ашхабад, реализуя экологическую дипломатию, занимает активную и ответственную позицию в вопросах сотрудничества в сфере охраны природы в двустороннем и многостороннем форматах, прежде всего в рамках ООН и ее специализированных структур.

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