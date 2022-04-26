Президент Туркменистана поздравил президента Франции с переизбранием на пост Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления и наилучшие пожелания Эммануэлю Макрону в связи с его переизбранием на пост президента Французской Республики. «Мы высоко оцениваем дружественные отношения между Туркменистаном и Французской Республикой и уверены, что эти связи будут и далее развиваться в интересах народов обеих стран», – отметил в своем послании Сердар Бердымухамедов. Глава Туркменистана выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в новых начинаниях. © TURKMENISTAN.RU, 2022