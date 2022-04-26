|26.04.22 09:48
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Президент Туркменистана поздравил президента Франции с переизбранием на пост
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления и наилучшие пожелания Эммануэлю Макрону в связи с его переизбранием на пост президента Французской Республики.
«Мы высоко оцениваем дружественные отношения между Туркменистаном и Французской Республикой и уверены, что эти связи будут и далее развиваться в интересах народов обеих стран», – отметил в своем послании Сердар Бердымухамедов.
Глава Туркменистана выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в новых начинаниях.
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