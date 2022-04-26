На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 53 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделею зарегистрировано 53 сделки на 17 миллионов 654 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из России и Турции закупили полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Автобензин марки ECO-93 (ГК «Туркменхимия») стал предметом сделок предпринимателей из Великобритании, Турции, Афганистана и Грузии. Помимо этого, коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии были реализованы махровые изделия в ассортименте, корни солодки, а также хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили моторное масло (производства ТКНПЗ), полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), а также ковры ручной работы на общую сумму 37 миллионов 509 тысяч манатов.

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