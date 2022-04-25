Президент Туркменистана провел серию переговоров с иностранными бизнесменами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел ряд двусторонних встреч с зарубежными бизнесменами, прибывшими в Ашхабад для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

В их числе – председатель финансово-промышленной группы «Альтком» Александр Тисленко, председатель правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимир Петрук и директор компании «Югнефтегаз» Игорь Буркинский.

В ходе встречи главы государства с председателем финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко были затронуты приоритетные направления дальнейшего партнёрства по развитию транспортной сферы. С руководителем строительной ассоциации «Интербудмонтаж» глава государства обсудил вопросы дальнейшего развития и благоустройства Ашхабада. В рамках встречи с директором компании «Югнефтегаз» состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Бизнесмены подтвердили готовность возглавляемых ими компаний приложить все усилия для качественной реализации совместных проектов.

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