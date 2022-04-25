В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского коня

В Туркменистане широко отметили Национальный праздник туркменского коня. В главных мероприятиях праздника, которые прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом, принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Здесь состоялись праздничные скачки – самые престижные в Туркменистане соревнования года. Всего состоялось семь забегов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки чистокровных ахалтекинских скакунов, продемонстрировавших свои лучшие скаковые качества – скорость и выносливость. После скачек состоялась церемония награждения победителей. Им от имени президента Туркменистана были вручены ценные и денежные призы.

Также в рамках праздничных торжеств, состоялась церемония вручения от имени главы государства ценных призов победителям марафонского забега и соревнований по конкуру.

Праздничные торжества в честь Национального праздника туркменского коня прошли в этот день во всех регионах Туркменистана.

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