|25.04.22 10:14
|
В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского коня
В Туркменистане широко отметили Национальный праздник туркменского коня. В главных мероприятиях праздника, которые прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом, принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Здесь состоялись праздничные скачки – самые престижные в Туркменистане соревнования года. Всего состоялось семь забегов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки чистокровных ахалтекинских скакунов, продемонстрировавших свои лучшие скаковые качества – скорость и выносливость. После скачек состоялась церемония награждения победителей. Им от имени президента Туркменистана были вручены ценные и денежные призы.
Также в рамках праздничных торжеств, состоялась церемония вручения от имени главы государства ценных призов победителям марафонского забега и соревнований по конкуру.
Праздничные торжества в честь Национального праздника туркменского коня прошли в этот день во всех регионах Туркменистана.
© TURKMENISTAN.RU, 2022