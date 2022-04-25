Глава верхней палаты парламента Туркменистана провел переговоры с президентом Татарстана

В Ашхабаде состоялась встреча председателя верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад на Национальный праздник туркменского коня.

В ходе встречи было отмечено, что в свете современных реалий большое значение приобретает продвижение парламентской дипломатии, призванной содействовать миру и устойчивому развитию, упрочению отношений дружбы и сотрудничества между государствами и народами.

Как сказал Гурбангулы Бердымухамедов, развитие межпарламентских связей является важной частью внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и международного партнерства. В этой связи глава верхней палаты туркменского парламента подчеркнул значение межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации, который намечен к проведению в мае этого года в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность Рустаму Миниханов за приглашение принять участие в качестве почетного гостя в мероприятиях, которые пройдут в Татарстане в следующем месяце. Это форум, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, XIII Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: Kazan Summit 2022» и ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Как отметил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, туркменская сторона расценивает это приглашение как знак высокого уважения.

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