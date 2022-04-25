В Ашхабаде состоялись переговоры президентов Туркменистана и Республики Татарстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Говоря о заинтересованности деловых кругов Татарстана в расширении своего присутствия на туркменском рынке, Рустам Минниханов отметил, что этому служат созданный в стране благоприятный инвестиционный климат и репутация Туркменистана как надежного экономического партнера. В качестве примера было названо взаимовыгодное партнерство Ашхабада с такими предприятиями Татарстана, как «КамАЗ», «Татнефть», Казанский вертолетный завод и т. п.

В числе приоритетных сфер взаимодействия стороны назвали топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационный сектор, торгово-экономическую сферу, сельское хозяйство и высокие технологии. По мнению сторон, также большой потенциал сотрудничество имеется в машиностроении, энергетике, нефтеперерабатывающей и газохимической промышленности.

Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил достигнутый за последние годы уровень двустороннего взаимодействия и подчеркнул, что Татарстан является надежным и перспективным партнером. В этой связи туркменский лидер отметил важность участия главы Татарстана в праздничных мероприятиях по случаю Национального праздника туркменского скакуна. Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что этот визит станет еще одним шагом в деле укрепления туркменско-татарстанской дружбы и сотрудничества.

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