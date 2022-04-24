Президент Туркменистана принял участие в Азиатско-Тихоокеанском водном саммите

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисида, принял онлайн-участие в четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите.

В нынешней встрече, прошедшей под девизом «Вода для устойчивого развития – передовой опыт и следующее поколение», приняли участие главы государств, правительств и высокопоставленные представители ряда стран региона и международных организаций.

Выступая на саммите, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня выступает в качестве одного из мощнейших полюсов глобального развития, что налагает большую ответственность на государства региона в их подходах к проб­леме сохранения и использования водных ресурсов планеты.

Глава государства выразил убежденность, что главным условием совместной дея­тельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека. По мнению Сердара Бердымухамедова, это особенно важно в нынешних условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике, глобальной продовольственной безопасности, негативно отразилась на выполнении Целей устойчивого развития.

В продолжение выступления глава государства рассказал об усилиях, принимаемых Туркменистаном на национальном уровне. Речь, в частности, идет о принятом в 2014 году Кодексе Туркменистана «О воде» и создании в пустыне Каракумы уникального искусственного озера «Алтын асыр» («Золотой век»). По мнению президента, сооружение этого рукотворного водоема, а по сути, сложнейшей гидротехнической системы, даст возможность успешно решать экологические, экономические и социальные вопросы, эффективно работать над обеспечением долгосрочного экологического благополучия как в самом Туркменистане, так и во всём регионе Центральной Азии.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, реализуя подобные масштабные начинания, Ашхабад исходит из того, что эффективное международное взаимодействие по водной проблематике должно прочно опираться на соответствующие критерии работы на национальном уровне.

В заключение туркменский лидер отметил, что Туркменистан всецело поддерживает цели и задачи нынешнего саммита и выразил уверенность, что принятие по его итогам декларации станет одной из платформ для последующего целенаправленного и предметного международного взаимодействия.

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