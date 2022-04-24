В Туркменистане состоялся международный конкурс красоты ахалтекинских коней

В Ахалтекинском конном комплексе президента Туркменистана под Ашхабадом, при участии президента Сердара Бердымухамедова, состоя­лся международный конкурс красоты ахалтекинских коней, традиционной проводимый в рамках Национального праздника туркменского коня.

Перед началом конкурса главе государства были подарены восемь ахалтекинских коней от пяти областей страны, города Ашхабада, руководителей военных и правоохранительных ведомств и коневодов Туркменистана.

Затем состоялся финал международного конкурса «Самый красивый ахалтекинский конь года», в котором приняли участие десять лучших представителей породы со всех регионов Туркменистана, отобранных на предварительных этапах конкурса. Каждого коня дважды провели перед судьями: в первый раз без снаряжения и во второй раз – в полной сбруе, с украшениями и ковровой попоной.

По итогам конкурса самым красивым ахалтекинским скакуном 2022 года был признан великолепный конь Мелебаш из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Его сейису (тренеру) Бегли Джураеву был вручен главный приз от имени президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля марки Lexus, а также переходящий кубок и диплом.

Здесь же были объявлены имена и награждены победители творческого конкурса на художественное воплощение образа туркменского скакуна в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и на телеканалах.

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