Столице Туркменистана присвоен международный сертификат «Деревья в городах»

Ашхабаду присвоен международный сертификат за вклад в реализацию инициативы Европейской экономической комиссии ООН «Деревья в городах» путем проведения озеленительных акций. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, от заместителя генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН поступил международный сертификат, присвоенный городу Ашхабад, за содействие и вклад в инициативу ЕЭК ООН «Деревья в городах» посредством озеленительных акций.

Вице-премьер отметил, что Туркменистан уделяет особое внимание охране окружающей среды и бережному отношению к природе, а всенародные акции по посадке деревьев, проводимые в стране, подтверждают приверженность Туркменского государства выполнению принятых на себя международных обязательств в области экологии.

В этой связи президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ страны с вручением Ашхабаду международного сертификата за содействие и вклад в инициативу «Деревья в городах».

«Мы и впредь продолжим работу по превращению нашей страны в цветущий сад, используя передовые научные достижения и современные технологии», – подчеркнул туркменский лидер.

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