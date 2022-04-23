В Туркменистане помиловали более 500 осужденных в честь священной ночи в месяце Рамадане

В Туркменистане в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю священной Ночи предопределения (Гадыр гиджеси) в месяце Рамадан, помиловали 514 осужденных. Соответствующий указ о помиловании на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Открывая заседание, глава государства отметил, что, по традиции, в канун благословенной Ночи предопределения, проводится акция помилования осужденных, раскаяв­шихся в содеянном и готовых начать новую жизнь. Туркменский лидер подчеркнул, что, следуя традициям милосердия и гуманизма, подписывает указ о помиловании 514 граждан, который освобождает их от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Президент поручил министру обороны, сек­ретарю Госсовета безопасности Бегенчу Гундогдыеву совместно с руководителями правоохранительных ведомств принять меры, чтобы помилованные граждане в самое ближайшее время приехали к себе домой, в свои семьи. Главам администраций областей, районов и городов страны также поручено обеспечить работой помилованных лиц.

«Проводимые акции помилования дают оступившимся возможность исправиться и добросовестным трудом искупить свою вину, принять активное участие в развитии Отчизны», – сказал президент Сердар Бердымухамедов.

Ночь предопределения в этом году будет отмечаться мусульманами в ночь с 27-го на 28-е апреля.

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