Туркменистан закупит 10 тысяч тонн таджикского алюминия для развития промышленности

Туркменистан закупит 10 тысяч тонн алюминия из Таджикистана для создания перерабатывающих промышленных мощностей на инновационной основе и обеспечения внутреннего рынка товарами импортозамещения. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает государственному предприятию «Небитмаш» Министерства промышленности и строительного производства поэтапно заключать контракты с Акционерным обществом открытого типа «Таджикская Алюминиевая Компания» (TALCO) Республики Таджикистан на закупку 7 тысяч тонн волоченого алюминия и 3 тысяч тонн литых алюминиевых заготовок.

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