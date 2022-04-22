В столице Туркменистана проходит художественная выставка, посвященная ахалтекинским коням

В выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана проходит экспозиция работ участников традиционного конкурса, посвященного Национальному празднику туркменского скакуна.

Свои произведения, воспевающие ахалтекинского коня, представили художники, скульпторы, ювелиры, телеоператоры, фотографы и дизайнеры. В своих работах авторы стремились показать энергию, мощь и красоту ахалтекинца.

В конкурсе этого года представлено много интересных работ в живописи, скульптуре, дизайне, стало больше участников, работающих в технике ковроткачества и гобелена. Очень интересны макеты архитектурных решений с использованием образа коня, которые могут быть применены при строительстве различных объектов. Также представлено много керамических работ, в которых оригинально воплощена тема ахалтекинских скакунов.

По традиции победители творческого конкурса будут названы и награждены в канун главных торжеств, посвященных Национальному празднику туркменского скакуна.

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