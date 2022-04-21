В столице Туркменистана состоялось XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, состоялось XII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Ежегодный форум был приурочен к Национальному празднику туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля.

Во встрече приняли участие руководители туркменских отраслевых ведомств, коневоды и представители СМИ. Также в формате онлайн в заседании приняли участие иностранные коневоды.

Выступая на XII заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в текущем году исполняется 12 лет с момента учреждения ассоциации, и сегодня в эту международную структуру входят 188 туркменских и иностранных членов.

Глава государства в своем выступлении обозначил основные задачи, стоящие перед ассоциацией. По словам туркменского лидера, для централизованного племенного учета ахалтекинских скакунов необходимо системно развивать сотрудничество с зарубежными коневодческими ассоциациями, а также создать международную племенную книгу чистокровных ахалтекинских коней мира. Глава государства считает, что нужно организовывать в Туркменистане и за рубежом научные конференции, встречи, выставки и другие акции, посвященные ахалтекинским скакунам.

В ходе заседания президент Туркменистана подписал указы о присвоении туркменским и иностранным коневодам, являющимся членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана». Глава государства принял постановление, утвердив решение правления Международной ассоциации ахалтекинского коневодства о приеме в ассоциацию новых членов.

Участники заседания также осмотрели выставку, в экспозицию которой вошли произведения изобразительного, декоративно-прикладного, коврового и ювелирного искусства, а также фотоработы, посвященные ахалтекинским скакунам.

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