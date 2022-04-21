Тридцать лет партнерства СНГ в документах и фотографиях Туркменская экспозиция стала составной частью выставки фотографий и документов, организованной Министерством иностранных дел Российской Федерации и посвященной 30-летию установления дипломатических отношений России со странами – участниками Содружества Независимых Государств. Торжественное открытие выставки прошло в Большом особняке МИД РФ в присутствии глав дипломатических представительств стран СНГ, высокопоставленных руководителей российского внешнеполитического ведомства, представителей международного экспертного сообщества. В экспозицию, представленную Посольством Туркменистана в РФ, вошли редкие фотографии и уникальные документы, отражающие широкую палитру партнерства двух стран во всех сферах человеческой деятельности. Особое внимание было уделено темам торгово-экономического сотрудничества и межгосударственным контактам в гуманитарной сфере. © TURKMENISTAN.RU, 2022