В Ашхабаде состоялась международная встреча, посвященная памятникам истории Туркменистана

В Государственном музее Туркменистана в Ашхабаде состоялась международная научная встреча «Историко-культурные памятники Туркменистана в центре внимания мировой общественности», организованная министерством культуры страны. Главная цель встречи – развитие международного сотрудничества и обмен опытом в области изучения, охраны и реставрации исторических и культурных памятников.

В ходе форума было отмечено, что за годы независимости в Туркменистане был принят пакет нормативно-правовых документов, направленных на сохранение культурных ценностей. В их числе законы «Об охране памятников истории и культуры Туркменистана», «О музеях и музейном деле», «Об охране и вывозе движимых ценностей культуры» и т.д. Также было подчеркнуто, что в настоящее время в Туркменистане на государственном учете состоит более 1400 объектов истории и культуры, большую часть которых составляют памятники археологии.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам реализации «Государственной программы на 2022–2028 годы по бережному сохранению объектов национального историко-культурного наследия, их охране, изучению и привлечению к ним туристов».

В работе форума в формате онлайн также приняли участие иностранные историки, большая часть которых принимала участие вместе с туркменскими учёными в археологических изысканиях на территории Туркменистана.

О результатах своей работы в Туркменистане рассказали профессор Туринского центра археологических раскопок Карло Липполис, доктор Линни Роуз из Университета имени Вашингтона, директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая РАН Дмитрий Функ, профессор этого же института Надежда Дубова, профессор археологии Болонского университета Барбара Черазетти и другие.

Участники встречи также осмотрели выставку, организованную Государственным музеем Туркменистана. В ее экспозиции были представлены археологические находки – результаты раскопок, проведённых международными и национальными экспедициями на исторических памятниках страны.

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