В Ашхабаде почтили память деда президента и отца экс-президента Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов дали в мечети «Хезрети Омар» в Ашхабаде поминальную трапезу-разговение по случаю годовщины кончины Мяликгулы-ага. Поминки по деду главы государства и отцу экс-президента в этом году пришлись на благословенный месяц Рамазан.

Президент Сердар Бердымухамедов, обратившись к собравшимся в мечети, подчеркнул, что в государстве создаются все условия, чтобы граждане страны могли следовать национальным традициям, совершая паломничество к святым местам, посещая мечети, соблюдая духовные обряды и обычаи туркменского народа.

Глава государства, отметил, что, следуя традициям народа, дает поминальную трапезу по случаю годовщины кончины своего деда Мяликгулы Бердымухамета оглы, и поблагодарил собравшихся за участие в поминках. С наступлением времени разговения гостям были поданы блюда национальной кухни. По завершении трапезы муфтий Туркменистана прочитал молитву и пожелания, чтобы Всевышний принял данную главой Туркменистана поминальную трапезу-разговение.

Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 апреля 2021 года на 89-м году жизни.

© TURKMENISTAN.RU, 2022