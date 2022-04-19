На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 167 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 167 сделок на 69 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Великобритании, Сингапура, Узбекистана, Киргизии и Афганистана приобрели автобензин, сжиженный газ и гидроочищенное дизельное топливо, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также бизнесмены из Турции и Афганистана закупили сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»), а коммерсанты из Узбекистана и Афганистана полиэтилен (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, предпринимателям из Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 567 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили хлопчатобумажную пряжу на 99 тысяч 400 долларов США, полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменхимия»), а также ковры ручной работы на общую сумму около 160 миллионов манатов.

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