|18.04.22 09:48
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Верхняя палата парламента Туркменистана одобрила принятие ряда важных законов
Верхняя палата туркменского парламента Халк Маслахаты (Народный Совет) на своей сессии одобрила законопроекты, принятые нижней парламентской палатой Меджлисом.
Члены Народного Совета рассмотрели законы «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции», «О ратификации Договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркменско-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркменско-казахстанской государственной границы», «О ратификации Соглашения, учреждающего Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию», «О ратификации Акта о поправках к Уставу Международной организации труда», «О ратификации Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» и т. д.
Также члены верхней палаты парламента рассмотрели законы о внесении изменений и дополнений в ряд действующих нормативно-правовых актов.
Все законы, вынесенные на обсуждение Халк Маслахаты, получили одобрение, и нашли закрепление в соответствующих постановлениях.
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