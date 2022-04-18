В столице Туркменистана стоялось заседание межведомственной комиссии по правам человека

В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Во встрече приняли участие представители парламента Туркменистана, ряда министерств, ведомств и общественных организаций.

Главными темами повестки дня заседания стали подведение итогов деятельности комиссии за 2021 год и обсуждение плана работы на текущий год. В частности, участники заседания обсудили вопросы реализации «Национального плана действий Туркменистана по правам человека на 2021–2025 годы», «Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021–2025 годы» и «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018–2022 годы».

Особое внимание было уделено выполнению основных задач глобальной повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан официально принял и адаптировал цели устойчивого развития ООН к национальным планам и стратегиям социально-экономического развития государства.

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